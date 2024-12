Doroteia Leça elogiou o único concurso literário da Calheta

Esta tarde, decorreu no edifício da Sociedade de Engenhos da Calheta a inauguração da exposição com os poemas da VI edição do concurso de poesia 'Rimando com o Feiticeiro da Calheta' e a entrega de prémios. A vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, esteve presente e, na sua intervenção, elogiou o concurso literário e o número de participantes.

“O Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social (CEDECS) é um parceiro importante para a Calheta, enquanto impulsionador da promoção da cultura. Este concurso tem sido um exemplo disso e tem-no demonstrado ao longo dos anos, através das diversas iniciativas desenvolvidas”, reiterou Doroteia Leça.

“Produzir cultura é crescer como sociedade e como indivíduos. Eu costumo dizer que um povo culto é um povo que sabe pensar, que faz escolhas acertadas, que respeita e que sabe defender-se. Este é um processo que se constrói aos poucos. Às vezes, são pequenas ações como esta que, embora possam parecer simples, têm um impacto significativo, pois plantam sementes que, no futuro, podem dar grandes frutos”, frisou a autarca.

Já o presidente do júri, o professor universitário Bernardo de Vasconcelos, elogiou a iniciativa e destacou o desafio que é analisar e classificar os poemas, tanto pela quantidade de participantes quanto pela qualidade dos trabalhos apresentados.

O presidente do CEDECS, Eugénio Perregil, agradeceu a colaboração da autarquia da Calheta, da Delegação Escolar e da Sociedade de Engenhos da Calheta pelo apoio na realização deste concurso. Destacou que o objectivo é incentivar a criação literária no género de poesia e promover a divulgação do poeta popular João Gomes de Sousa, mais conhecido como 'Feiticeiro da Calheta', no ano em que se assinalam os 50 anos da sua morte.

No evento, estiveram presentes pais, alunos e professores de várias escolas da região, bem como a Delegada Escolar, Eva Natália, um representante da Sociedade de Engenhos da Calheta, membros da direcção da Casa do Povo da Calheta e o presidente do júri do concurso, Bernardo de Vasconcelos.