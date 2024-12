Corpo Nacional de Escutas celebra 96.º aniversário a 8 de Dezembro no Funchal

Cerca de 530 escuteiros de toda a Região vão participar nas comemorações do 96.ª aniversário do Corpo Nacional de Escutas (CNE) na Região da Madeira, no dia 8 de Dezembro, no Funchal. O programa arranca pelas 9 horas, com celebração Eucarística na Igreja do Colégio presidida pelo Bispo do Funchal, D.Nuno Brás.

O programa segue com a Formatura Geral e sessão protocolar na Praça do Povo, pelas 10h30. O tema central deste ano é 'Peregrinos da Esperança', que destaca "o papel do escutismo enquanto movimento transformador, comprometido em promover os valores da paz, da solidariedade e da esperança. Inspirados por este mote, os escuteiros assumem a missão de serem mensageiros da mudança e do impacto positivo nas suas comunidades".

O dia continua com uma série de actividades que vão decorrer durante todo o dia na cidade do Funchal.