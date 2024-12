Motociclista ferido em acidente no Funchal

Um jovem com cerca de 20 anos ficou ferido esta tarde quando a moto em que seguia colidiu com um carro abaixo do viaduto do Caminho do Pilar, no Funchal.

O socorro ao motociclista foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O sinistrado queixava-se de dores.