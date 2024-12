CDS em acção solidária num lar na freguesia de Gaula

A concelhia do CDS-PP de Santa Cruz doou gel de banho e resguardos de cama descartáveis à Casa da Sagrada Família e o Refúgio de São Vicente de Paulo, em Gaula. As instituições têm à sua responsabilidade a gestão de um lar com 83 utentes e hoje receberam a visita do partido.

Numa nota à imprensa, a concelhia refere que estas visitas a concelhia dá por encerradas as actividades previstas no seu Plano de Actividades para este ano, "que se distinguiu, sobretudo, pela organização de uma pluralidade de iniciativas subordinadas ao seu projecto 'Fazer Crescer Santa Cruz', das quais se destacam a organização de um ciclo de conferências sobre assuntos relacionados com a cidadania e, também, várias iniciativas de natureza solidária".

O projecto 'Fazer Crescer Santa Cruz' é uma iniciativa pioneira que nasceu com a missão de juntar militantes, simpatizantes e amigos do CDS-PP, mas, também, "com o desiderato ambicioso de incluir a sociedade civil, apresentando-se como um projecto que pretende ultrapassar a esfera da política partidária e que procura congregar todos em torno de objectivos comuns, que visam o desenvolvimento social e económico do concelho de Santa Cruz".

A presidente da concelhia, Lídia Albornoz, manifestou a sua satisfação pelo modo como toda a sua equipa foi recebida, em particular pela Directora do Lar, a irmã Edelza, e pela troca de ideias e experiências intergeracionais proporcionadas, aproveitando também para enaltecer o nobre trabalho desenvolvido por aquelas instituições.

"Da parte da equipa da concelhia do CDS PP Santa Cruz, liderada pela Presidente Lídia Albornoz, fica uma grande satisfação pelo sucesso desta iniciativa, bem como pelo trabalho desenvolvido neste segundo ano de mandato", termina.