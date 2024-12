Moda Madeira chega ao fim com balanço "positivo"

O Moda Madeira 2024 (MM 2024) chegou hoje ao fim, no IVBAM, com os designers/marcas Gonçalo Peixoto, de Portugal, Anna Margarette, dos Açores, Stephanie Silva, de Cabo Verde, e Tiago Gonçalves, Sandra Vieira e Henrique Teixeira da Madeira.

O presidente da Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), Nuno Agostinho, não tem dúvidas de que os criadores que apresentaram as propostas nestes dois dias “dignificaram os seus nomes e as suas marcas”.

Além disso, revelou que a adesão à edição deste ano foi “significativa”.

“Nunca tivemos tantos pedidos de convites como este ano e acreditamos que isso esteve relacionado não só com a localização do evento, como também com os horários definidos, o programa escolhido e o conceito minimalista que foi adoptado”, salientou, acrescentando que “o balanço é, clarmente, positivo”.

Nesta edição, que começou ontem, apresentaram ainda as suas propostas Viperinas, de Tenerife, Cristina Batista e Void, da Madeira. Quanto aos manequins, desfilaram seis (femininos) de âmbito nacional e 31 regionais, sendo 24 femininos e 7 masculinos.