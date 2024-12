Líder de Chega alega "narrativa infundada"

O CHEGA Madeira "nega categoricamente a proximidade negocial com Miguel Albuquerque". Miguel Castro reage, desta forma, à notícia que faz hoje a manchete do DIÁRIO, que dá conta que o partido admitia a continuidade do presidente do Governo Regional.

O líder do CHEGA Madeira "reafirma o seu compromisso com a coerência e a integridade política". E realça que "a posição do partido é clara: qualquer diálogo com o Governo Regional visa defender os interesses dos madeirenses e está condicionado a princípios inegociáveis, entre os quais o combate à corrupção e a exigência de responsabilidade política".

No seu entender, "a tentativa de associar o CHEGA a uma aproximação ao presidente Miguel Albuquerque é uma narrativa infundada e mal-intencionada, destinada a descredibilizar o único partido que se mantém firme na oposição à actual governação".

Esta manipulação reflecte o desespero de um Governo que, incapaz de assegurar estabilidade, utiliza a desinformação como ferramenta política". Miguel Castro

Recorda ainda que "a sua participação em reuniões com o Governo Regional tem como único objectivo a apresentação de propostas concretas para o bem da Madeira". Contudo, acrescenta o líder do CHEGA Madeira, "o afastamento de Albuquerque continua a ser uma condição essencial para qualquer viabilização de medidas, posição que nunca esteve em dúvida".

E reitera: “Os madeirenses sabem que podem contar connosco para romper com os ciclos de governação que normalizaram a corrupção e a impunidade. Não cederemos a pressões nem a falsas narrativas".

Por fim, diz que "o CHEGA mantém-se firme nos seus valores e reafirma que qualquer tentativa de distorcer a sua posição será denunciada publicamente".

"Os madeirenses exigem transparência e responsabilidade, e é isso que o partido continuará a defender", concluiu.