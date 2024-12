Saneamento básico chega a 4% das casas na Calheta é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Rede municipal de drenagem de águas residuais cobre apenas 14,8% do concelho. As freguesias da Fajã da Ovelha, Estreito da Calheta e Ponta do Pargo continuam a aguardar por investimentos.

No reino da felicidade. Ema, Elsa, Ana e Nuna trocaram um dia a patinagem de velocidade pela pista de gelo que abriu ontem. Feirantes do parque de diversões perspectivam uma boa temporada até 6 de Janeiro, apesar do elevado preço das rendas da habitação.

No desporto, Nacional não descola da linha de água. Alvi-negros empataram a zero em casa com o Boavista.

Quanto ao rali, Miguel Nunes é heptacampeão regional. Vitória no rali Porto Santo, após luta acesa com João Silva, permite ao piloto madeirense somar o sétimo título da carreira.

Por fim, talento de cerâmica para se referir a Rodrigues Gonçalves que é um dos mais promissores artistas contemporâneos da Madeira que se tem notabilizado no Reino Unido.

