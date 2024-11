ACIF deseja que o “Orçamento seja aprovado”

Presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), Jorge Veiga França, ainda não tem uma posição concreta sobre o Orçamento Regional para 2025. Fruto de “um dia intenso de reuniões”, Jorge Veiga França confessa que ainda tem conhecimento do conteúdo do documento que foi hoje entregue pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, ao presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues.

“O dia foi intenso de trabalho, de muitas reuniões, por isso não vou comentar algo do qual ainda não tenho conhecimento. O que a ACIF deseja e espera é que o Orçamento Regional seja aprovado. Que todos os partidos tenham bom senso para o aprovarem. A Madeira só tem a ganhar com a sua aprovação. Não existe nenhum benefício para a Madeira e para os madeirenses com o chumbo do Orçamento. A não aprovação do Orçamento coloca em risco diversos investimentos na Madeira”, salientou o presidente da ACIF.