Ribeira Brava com Orçamento Municipal de 20 milhões para 2025

A Câmara Municipal da Ribeira Brava aprovou, hoje, o Orçamento Municipal para 2025 no valor global de quase 20 milhões de euros, muito idêntico ao que foi aprovado para este ano.

"É um orçamento que, em termos de receitas, tem um grande peso nas receitas correntes, onde se inclui os impostos directos, impostos indirectos, transferências correntes bem como Taxas, Multas e outras Penalidades", explica a autarquia.

Na receita há também a destacar o aumento considerável que a autarquia vai receber do Orçamento do Estado. Ainda assim, o Ricardo Nascimento frisa o aumento previsto nos impostos directos – IMI, IMT e IUC - apesar de a autarquia conceder algumas benesses como a aplicação da taxa mínima de IMI, a redução máxima do IMI familiar, a redução de taxas para jovens, para famílias carenciadas e para algumas empresas que criem postos de trabalho, bem como a não aplicação da derrama no Município.

O destaque deste orçamento nas despesas correntes advém das despesas com o pessoal e da aquisição de bens e serviços.

É intenção do executivo liderado por Ricardo Nascimento intensificar o investimento no concelho e o apoio às famílias e às entidades que colaboram com a autarquia em diversas áreas. Nesse sentido, está previsto um aumento ligeiro nas transferências de apoio às associações de cariz social, desportiva e cultural para o bem-estar da população, estando aqui incluído o apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol que vai aumentar, atendendo ao acordo de financiamento aprovado conjuntamente com o Governo Regional.

De igual forma, a autarquia mantém o apoio social aos idosos, às famílias carenciadas, aos desempregados e investe na educação, no desporto, na cultura e no ambiente, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do concelho.

Este orçamento prevê um investimento de 11 milhões de euros para lançar algumas obras no terreno e concluir outras obras em andamento. Na lista está a recuperação urbana da Rua dos Dragoeiros, à semelhança do que foi feito na vila da Ribeira Brava, a construção do Caminho Agrícola da Pedra/Vigia, do Caminho Agrícola da Longueira até à Adega e do Caminho Agrícola da Chamorra de Cima até ao Jardim; o alargamento da Vereda das Fontes e da Vereda da Bica de Pau.

Há ainda outras obras previstas, como a reabilitação do centro de São Paulo e da praceta da Tabua, a construção de um caminho entre a Achada dos Aparícios e o Lombo do Moleiro, na Serra de Água, para oferecer à população uma via de acesso alternativa, entre outros projextos.

O autarca Ricardo Nascimento congratula-se com a aprovação do orçamento que seguirá agora para a aprovação na Assembleia Municipal e acredita que será uma mais valia para o desenvolvimento do concelho.