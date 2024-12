Exposição 'Atlas do Planeamento' para ver na Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo

A Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo, no seu 31.º aniversário, inaugura na próxima sexta-feira, dia 6 de Dezembro, pelas 18 horas, a exposição intitulada 'Atlas do Planeamento'.

"Trata-se de uma exposição-arquivo de ideias, um repositório de abordagens e conhecimentos, onde cada imagem, desenho e texto constitui registo de um tempo passado e referência para um futuro. É uma mostra que aprofunda o planeamento urbano na Região, onde são desvendados planos e projetos urbanísticos desenvolvidos para as cidades e vilas da Madeira e Porto Santo, antes dispersos e fragmentados em diversos arquivos públicos e privados, que são aqui agrupados de forma meticulosa", revela à imprensa.

A exposição apresenta cerca de 80 planos, anteriores ao primeiro plano director municipal de cada município, provenientes de 11 fontes arquivísticas distintas, numa mostra que potencia o conhecimento e a investigação". Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo

Através desta exposição-investigação propõe-se acompanhar o percurso da complexa evolução do nosso espaço urbano, assinalando, a cada momento, os aspetos mais significativos do planeamento da Madeira e do Porto Santo.

A mostra é enriquecida com vídeos/entrevistas de investigadores, que dão a sua opinião pessoal sobre os planos e sobre a atualidade dos mesmos.

A exposição tem a coordenação geral de Ilídio Sousa, director regional do Ordenamento do Território, a coordenação da investigação, recolha documental e projeto expositivo é dos arquitectos Pedro Gonçalves e Amanda Conduto, sendo este um projecto que também contou com a análise de um conjunto de arquitectos, urbanistas e historiadores como Carolina Sumares, Cristina Perdigão, Daniela Alcântara, David Oliveira, Emanuel Gaspar, Gil Gama, Gustavo Freitas, Jorge Freitas, Luís Xavier, Pedro Gonçalves, Pedro Ribeiro, Roberto Rodrigues, Rui Campos Matos e Rui Carita". Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo

A organização desta exposição é da Direcção Regional do Ordenamento do Território.

"Este processo levou dois anos e resultou nesta exposição itinerante que irá passar por todos os municípios da região, estando, igualmente, a ser preparada uma publicação que irá reunir o material numa coleção de livros sobre o planeamento urbano do século XX", concluiu.