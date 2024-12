Países árabes vão doar 10 mil milhões de dólares contra a desertificação até 2030

O Grupo de Coordenação Árabe manifestou na terça-feira o seu compromisso de disponibilizar até 10 mil milhões de dólares até 2030, para enfrentar os desafios da degradação dos solos, desertificação e seca, segundo fontes oficiais.

À margem da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (COP16), que decorre em Riade, foi assinada esta declaração conjunta do grupo, liderado pela Arábia Saudita, que irá "avançar os esforços para a restauração de terras, melhorará a resiliência às alterações climáticas e promoverá o desenvolvimento positivo da natureza em áreas vulneráveis", informou a agência oficial de notícias saudita, SPA.

Os membros do grupo árabe vão procurar alavancar "ferramentas de financiamento inovadoras, mobilizar recursos e reforçar parcerias para apoiar a gestão sustentável da terra, a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar, especialmente no Médio Oriente, norte de África e Sahel".

Em nome do Grupo de Coordenação Árabe, Mohamed al Yasser, presidente do Grupo do Banco Islâmico de Desenvolvimento, enfatizou que este compromisso de 10 mil milhões de dólares "sublinha a determinação partilhada de enfrentar alguns dos desafios mais prementes do nosso tempo, restaurando terras degradadas e combatendo a desertificação e a seca".

O Grupo de Coordenação Árabe é uma aliança estratégica que proporciona uma resposta coordenada ao financiamento do desenvolvimento.

Desde a sua criação em 1975, tem contribuído para o desenvolvimento de economias e sociedades para um futuro melhor, fornecendo mais de 12.000 empréstimos de desenvolvimento a mais de 160 países em todo o mundo, segundo a agência.