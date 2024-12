Amanhã, no última dia do ano, as Vespas preparam uma noite especial para entrar em 2025 com muita animação.

Tendo em conta o volume de pessoas que procuram a Avenida Sá Carneiro nesta noite de festa, as Vespas vão contar com oito DJ's nas três salas.

Nas Vespas actuam Ricardo Campos, Tony Freitas e Pedro Pestana, no Jam, Maurílio Freitas e Hugo Basilio, e no Marginal estarão Hernandez, João Garcia e Pita.