Cafôfo também quer “eleições o mais rápido possível” para terminar instabilidade

O líder do PS, Paulo Cafôfo, disse, esta manhã, na audiência com o representante da República, que a melhor solução é realizar “eleições o mais rápido possível” na Madeira, alinhando com o entendimento que já antes tinha sido apresentado pelo líder do PSD, Miguel Albuquerque. Contudo, para o dirigente máximo socialista esta opção é a mais acertada porque “não podemos estar a prolongar mais este quadro de instabilidade provocado pelo PSD e por Miguel Albuquerque”, a quem acusou de chefiar "um governo que se limitar a ser um gestor de casos de corrupção”.

Foto Helder Santos/Aspress

“Neste ponto em que nos encontramos e no actual quadro parlamentar, parece-nos que não há qualquer condição para outra solução. E, portanto, na nossa opinião, o senhor Presidente da República deve dissolver a Assembleia regional e devemos realizar eleições o mais rápido possível dentro do calendário que a lei permite", defendeu Paulo Cafôfo.

Já num registo pré-eleitoral, o líder dos socialistas a única saída do actual quadro de impasse "é as pessoas darem força ao PS, porque continuar a dar força a Miguel Albuquerque e ao PSD é continuar na instabilidade". "Nós estamos preparados para governar, para ser a esperança da Região e os madeirenses têm aqui uma grande responsabilidade. O poder está mesmo nas pessoas. Eu sei que há grande incerteza quanto ao futuro, mas a incerteza depende só da opção", acrescentou.

Para já, Cafôfo promete "uma mudança política na Região, sem revolução, mas com uma evolução que possa resolver os problemas que o PSD não conseguiu resolver em 50 anos".

Na óptica do dirigente socialista, a actual crise política não começou no chumbo do Orçamento Regional para 2025 nem na aprovação da moção de censura, mas antes teve início há seis meses, quando foi dada posse a um Governo Regional do PSD que não tinha um compromisso escrito com o apoio de outros partidos para garantir uma maioria parlamentar. "O Orçamento não é culpado de, por exemplo, as casas de saúde mental estarem há mais de 4 meses sem receberem o apoio protocolizado, pondo em causa a saúde dos utentes e dos trabalhadores. Ou até de a farmácia do hospital, por falta de pagamentos, não tem medicamentos para os doentes oncológicos. Isto não tem a ver com o orçamento. Tem a ver com a incompetência", adiantou. "Este Governo, além de instável, só está interessado em salvar a sua pele, neste caso de Miguel Albuquerque, e não em salvar a Região do estado em que se encontra. Isto só se consegue com uma mudança política e aqui o PS precisa da força dos madeirenses e portossantenses para encabeçar esta mudança", completou,