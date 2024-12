Funchal a postos para mais uma Corrida de São Silvestre

A emblemática Volta à Cidade do Funchal, também conhecida como Corrida São Silvestre, celebra hoje a sua 65.ª edição, reunindo atletas e entusiastas do atletismo num dos eventos desportivos mais icónicos da Madeira.

Com início marcado para as 20h, as ruas da cidade encher-se-ão de energia, competição e espírito festivo, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

A prova, que integra o calendário anual da Associação de Atletismo da Madeira, contará com diferentes categorias, permitindo a participação de atletas profissionais, amadores e até crianças. O percurso, com uma extensão aproximada de 6 quilómetros para a corrida principal, passa por alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, destacando-se a Avenida do Mar e a Praça do Município.

Saiba tudo sobre a Corrida de São Silvestre A prova realiza-se amanhã. Pela primeira vez o número de inscritos supera os cinco milhares

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - Pedro Ramos estará na cerimónia do hastear das bandeiras por ocasião do 348.º Aniversário da Junta de Freguesia de Serra de Água

- 16h00 - Sindicato da Hotelaria pronuncia-se sobre a greve em conferência de imprensa

- 21h00 - Um tributo a Frank Sinatra 'Fly me to the moon' da autoria da Orquestra de Jazz do Funchal, no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia dos Santos Inocentes;

- Este é o tricentésimo sexagésimo terceiro dia do ano. Faltam três dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1775 -- Nasce o compositor João Domingos Bomtempo.

1836 - Espanha reconhece a independência do México.

1895 - Os irmãos Lumiére promovem, nas caves do Grand Café de Paris, a primeira sessão de cinema.

1897 -- Estreia-se, em Paris, a peça "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand.

1908 -- Sismo de Messina, seguido de maremoto, atinge a Sicília e o sul de Itália, causando cerca de 100 mil mortos.

1937 -- Morre, aos 62 anos, o compositor francês de ascendência suíço-basca Maurice Ravel, autor de Boléro (1928), Pavane pour une infante défunte (1899; Pavane para uma princesa morta) e Rapsodie espagnole (1907).

1938 - Fundação da Associação de Voleibol de Lisboa, presidida por José Morgado Rosa.

1942 -- Holocausto. A Gestapo e os oficiais SS de Adolf Hitler lançam o processo de esterilização de mulheres, no campo de extermínio de Birkenau.

-- II Guerra Mundial. A aviação japonesa ataca Calcutá, na Índia.

1946 -- A França declara a lei marcial no Vietname, oito dias depois da proclamação de guerra de Ho Chi Minh à potência colonial.

1948 -- Morre, aos 60 anos, assassinado, o primeiro-ministro do Egipto, Nobrashy Pasha.

1968 - Um ataque israelita ao aeroporto de Beirute, Líbano, destrói 12 aviões árabes.

1970 - O Tribunal Militar espanhol condena à morte seis separatistas bascos.

1973 -- O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, Prémio Nobel da Literatura em 1970, publica "O Arquipélago de Gulag", denúncia do sistema prisional da URSS.

1974 - Guerrilheiros da Nicarágua invadem a embaixada dos Estados Unidos em Manágua, na Nicarágua.

1978 -- Várias greves contra a política do Xá da Pérsia paralisam a economia iraniana.

1983 - Em Lisboa, no edifício da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, é inaugurada a primeira central telefónica digital europeia para ligações internacionais.

1987 - A inflação brasileira atinge o máximo de sempre - 365,96 por cento.

1989 -- Vaclav Havel toma posse como Presidente da Checoslováquia e Alexander Dubcek, líder da Primavera de Praga, em 1968, é eleito presidente do Parlamento.

- Elementos da antiga polícia secreta da Roménia entregam as armas, no termo do prazo concedido pela Junta de Salvação Nacional.

1990 -- Morre, com 84 anos, o escritor chinês Liao Mosha, opositor à política de Mao Tsé-Tung.

1991 -- Morre, aos 36 anos, o escritor francês Hervé Guibert.

1992 -- O Presidente brasileiro Fernando Collor de Mello, 43 anos, acusado de corrupção e tráfico de influências, demite-se do cargo. É substituído por Itamar Franco.

1993 - O Banco de Espanha anuncia a suspensão imediata de funções do conselho de administração do Banco Espanhol de Crédito (Banesto), "ao abrigo da Lei de disciplina e intervenção das entidades de crédito". O novo conselho de administração do Banesto, nomeado pelo Banco de Espanha, será presidido por Alfredo Saenz Abad, vice-presidente do Banco Bilbao Viscaya (BBV), em substituição de Mário Conde.

1999 -- Morre, aos 79 anos, o costureiro francês Louis Férraud.

2000 -- Morre, com 87 anos, o escultor João Fragoso, membro da Academia Nacional de Belas Artes.

2003 - A Coreia do Norte anuncia que aceita participar, no início de 2004, numa nova ronda de conversações sobre o seu programa nuclear.

- A equipa da Agência Internacional de Energia Atómica, chefiada pelo seu director-geral, Mohamed ElBaradei, começa uma inspeção sem precedentes na Líbia, com a cooperação de Tripoli.

2004 -- É confirmada a vitória do líder da oposição ucraniana, Viktor Iuchtchenko, com 51,99% dos votos, na repetição das eleições Presidenciais de dia 26.

- Morre, aos 71 anos, Susan Sontag, escritora e cineasta norte-americana, autora de "Olhando o Sofrimento dos Outros" e "Contra a Interpretação", Prémio Príncipe das Astúrias.

2005 - É colocado em órbita o primeiro satélite experimental do sistema europeu de navegação Galileu, lançado do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão, Giove A.

2006 - São aprovados o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável.

- Ataques contra comandos da polícia, esquadras e autocarros no Rio de Janeiro, Brasil, causam 18 mortos e 22 feridos.

- O governo de transição da Somália decreta o estado de emergência no país. As tropas governamentais tomam Mogadíscio, a capital, que estava sob controlo das milícias islâmicas.

- O cineasta francês Luc Besson recebe, em cerimónia realizada na embaixada da França em Belgrado, o Selo de Ouro da Cinemateca sérvia pela sua contribuição para a Sétima Arte.

2007 - O Braço da Al-Qaida no Magrebe islâmico,reivindica as mortes de vários militares mauritanos durante ataques a quartéis isolados, na noite de quarta para quinta-feira, numa gravação áudio divulgada pela cadeia de televisão Al-Arabiya.

2008 -- Morre, aos 68 anos, o músico jamaicano Vincent Ford, autor da letra "No woman no cry".

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto do Governo que estabelece o aumento do salário mínimo nacional para 557 euros, em 2017.

- Morre, com 97 anos, na Irlanda, país onde residia há várias décadas, Michel Déon, académico de língua francesa e um dos fundadores do movimento literário "Les Hussards", oposto ao existencialismo.

- Morre, aos 91 anos, o tenente general Gregorio Álvarez, Presidente e ditador do Uruguai entre 1981 e 1985.

-- Morre, aos 84 anos, Debbie Reynolds, atriz e cantora norte-americana, protagonista do clássico "Serenata à Chuva". A atriz morre em Los Angeles, um dia depois da filha, a atriz Carrie Fisher.

2018 -- Morre, aos 79 anos, Amos Oz, escritor e ativista israelita, autor de livros como "A terceira condição", o biográfico "Uma história de amor e trevas", "Contra o fanatismo"e "O meu Michael". Ganhou vários prémios, incluindo o Prémio Israel, Prémio Goethe (2005), o Príncipe das Astúrias (2007), o Femina estrangeiro (1988) e Franz Kafka (2013).Foi ainda distinguido com a Legião de Honra de França, em 1997.

2019 - Uma explosão de um carro num posto de controlo de estrada em Mogadíscio, capital da Somália, provoca centenas de mortos e feridos. A Somália vive em estado de conflito e caos desde 1991, quando foi derrubado o ditador Mohamed Siad Barré, o que deixou o país sem governo efetivo e nas mãos de milícias islamitas e senhores da guerra.

2020 - Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia aprovam por unanimidade a aplicação provisória do novo acordo entre o bloco europeu e Reino Unido a partir de 01 de janeiro de 2021.

- Uma das principais ativistas dos direitos das mulheres na Arábia Saudita Loujain al-Hathloul é condenada a seis anos de prisão, ao abrigo de uma lei antiterrorismo "vaga e ampla".

2021 -- Morre, aos 70 anos, António Meireles, mais conhecido por Tibi, antigo guarda-redes de futebol. Começou no Leixões e passou pelo FC Porto, onde fez a maior parte da sua carreira.

- Morre, aos 82 anos, Harry Reid, político norte-americano, antigo senador que liderou os democratas no Senado por mais de uma década. Como líder da câmara alta do Congresso norte-americano, conseguiu a aprovação da Lei dos Cuidados Acessíveis, conhecida como "Obamacare".

2022 -- Morre, aos 74 anos, Linda de Suza, nome artístico de Teolinda Joaquina de Sousa, cantora e intérprete de êxitos como "Um Português". A sua história foi adaptada à televisão, numa minissérie intitulada "Mala de Cartão" (1988), protagonizada por Irene Papas (1919-2021).

- Morre, com 91 anos, Arata Isozaki, arquiteto japonês, vencedor do prémio Pritzker em 2019. Entre as obras mais conhecidas estão o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (1986), o Palau Sant Jordi multiúsos em Barcelona, construído para os Jogos Olímpicos de 1992, e o Centro de Convenções do Qatar (2011), em Doha, com colunas gigantescas em forma de ramos de árvores.

PENSAMENTO DO DIA: