Dionísio Pestana figura no Top 10 dos '50 Milionários Portugueses 2024'

O empresário madeirense Dionísio Pestana ocupa a 6.ª posição na lista dos '50 Milionários Portugueses 2024', hoje divulgada pela revista Forbes Portugal. O Fundador do Grupo Pestana é ainda detentor das Pousadas de Portugal, Casino da Madeira e Empresa de Cervejas da Madeira, tendo uma fortuna estimada de 1.750 milhões de euros.

O ranking de 2024 volta a manter no topo da lista as mesmas famílias do ano anterior: Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim em 1.º lugar, seguidos da Família Guimarães de Mello em 2.º lugar e o pódio fecha com a Família Soares dos Santos.

Segundo nota da Forbes Portugal, estes dados têm por base uma avaliação que visa apenas o que é público e conhecido. "Todos os nomes do top 25 da lista de 2024 tiveram uma avaliação acima dos 500 milhões de euros, e o último nome dos top 50 situou-se nos 310 milhões de euros", refere a revista.

Conheça o Top 10

1º

Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim

Galp, Corticeira Amorim

Fortuna: 5.400 milhões de euros

.

2º

Família Guimarães de Mello

Grupo José de Mello, CUF, Brisa, Bondalti

Fortuna: 3.329 milhões de euros

.

3º

Família Soares dos Santos

Sociedade Francisco Manuel dos Santos, Jerónimo Martins

Fortuna: 2.942 milhões de euros

.

4º

Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo

Sonae SGPS, Sonae Capital, Sonae Indústria, SonaeCom

Fortuna: 2.383 milhões de euros

.

5º

Família Alves Ribeiro

Mundicenter, Alves Ribeiro, Alrisa, Banco Invest

Fortuna: 1.770 milhões de euros

.

6º

Dionísio Pestana

Grupo Pestana, Pousadas de Portugal, Casino da Madeira, Empresa de Cervejas da Madeira

Fortuna: 1.750 milhões de euros

.

7º

Família Silva Domingues

BA Glass Group,, Euroatla, Euronave, Cerealis

Fortuna: 1.694 milhões de euros

.

8º

António Silva Rodrigues

Grupo Simoldes, Banco BIG, Millenium BCP

Fortuna: 1.693 milhões de euros

.

9º

Carlos Moreira da Silva

BA Glass Group, Horizon Equity Partners, Cerealis

Fortuna: 1.613 milhões de euros

.

10º

Fernando Campos Nunes

Grupo Visabeira, Vista Alegre Atlantis, Bordalo Pinheiro

Fortuna: 1.596 milhões de euros