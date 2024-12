Rosto de Sophia de Mello Breyner Andresen esculpido no Caniçal pelo artista plástico Vhils

O artista plástico Vhils acaba de juntar mais uma das suas obras à coleção 'Sea Portrait'. Desta feita trata-se do rosto de Sophia de Mello Breyner Andresen, que passa a estar esculpido no cais do Caniçal. Esta é uma forma de recordar a poetisa portuguesa que tinha uma intensa ligação ao mar.

"Submerso pelas marés e exposto ao céu aberto, este retrato é uma fusão simbiótica da arte com o meio ambiente, personificando o poderoso vínculo entre a criação humana e a natureza", refere a plataforma Ephemeral Ethernal.

A colecção 'Sea Portrait' celebra figuras da literatura cujo trabalho continua a inspirar as novas gerações.