Governo acompanha situação do bombeiro de Machico

Segundo foi possível apurar junto de uma fonte governamental, o Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e da Segurança Social, encontra-se a acompanhar a situação do bombeiros de Machico, que ficou com a casa danificada e inabitável na sequência de um incêndio ocorrido no Dia de Natal, em Santa Cruz.

A mesma fonte dá ainda conta que estão a ser desenvolvidos esforços para encontrar uma habitação provisória para a família, composta por dois adultos e três crianças, uma delas um bebé.

O agregado familiar terá, igualmente, apoio para a recuperação da habitação, que ficou consumida pelas chamas.

Nas redes sociais tem sido levada a cabo uma angariação de fundos, que tem gerado uma onda de solidariedade para com esta família.

Tal como já noticiado, o bombeiro apercebeu-se do fogo quando chegou da Missa do Galo e ficou sem grande parte dos seus pertences.

Os bombeiros solicitam, a quem puder, donativos através do IBAN PT 50 0035 0711 0000 4214 500 96 ou directamente no quartel dos Bombeiros Municipais de Machico.