DJ Vibe actua este sábado nas Vespas

Dj Vibe regressa à Ilha da Madeira e sobe à cabine das Vespas na noite de 28 de Dezembro.

Provavelmente a data se converterá num misto de gerações à volta de 'So Get Up', o hino electrónico que mudou por completo a 'dance scene de Portuga'l em meados dos anos noventa.

António Pereira é considerado por todos como o mais requisitado e conhecido dos DJ portugueses, Vibe esteve envolvido no lançamento dos mais importantes clubes em Portugal e no estrangeiro nos últimos 40 anos. Das raves às festas. Da rádio para a pista de dança. Da produção ao DJing. Aqui está alguém que percorreu muitos caminhos e que esteve presente na altura da criação de uma "cultura de dança" no início dos anos 90. Teve um papel decisivo na imposição da 'house music' em Portugal e deu a conhecer a sua música para além das fronteiras do país.