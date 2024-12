Cristiano Ronaldo admite ser dono de um clube após terminar a carreira

Cristiano Ronaldo é um dos convidados de honra de uma das conferências que arrancam edição de 2024 dos Globe Soccer Awards, cerimónia que se realiza hoje no Dubai e onde o craque madeirense está nomeado para futebolista do ano no Médio Oriente. CR7 abordou algumas questões relacionadas sobre o início da carreira para jovens jogadores e também alguns dos seus planos depois de terminar a carreira. “Eu não sou treinador, nunca serei treinador. Presidente de um clube também não, dono de um clube talvez. Se quero ser? Depende. Terei que ver. Dependerá sempre do momento, das oportunidades. Se já tenho algum clube em mente? Alguns, talvez”