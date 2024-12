Tudo pronto para o arranque da edição 2024 da Volta à Cidade do Funchal

Entre a Praça CR7 e a Avenida Sá Carneiro, está montado o ‘quartel general’ da Associação de Atletismo da Madeira e ultimam-se os preparativos para a 65.ª Edição da Volta à Cidade do Funchal, que pese embora só tenha ‘tiro de partida’ pelas 20 horas, envolve outras provas e actividades.

A começar já daqui a pouco (17h30), com a prova para atletas de cadeira de roda (Avenida Sá Carneiro). Seguem-se, entre as 17h40 às 18h20, as provas para sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16 (Avenida Sá Carneiro).

Ao princípio da noite (18h30) arranca a Marcha pela Saúde (Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar) e pelo meio (18h45) a entrega de prémios das provas jovens (Junto à praça CR7).

Contudo as grandes atenções e a grande participação será a partir das 20h00 com a corrida de São Silvestre, a percorrer as principais artérias da baixa funchalense, com partida e chegada junto à discoteca Vespas.

Uma hora depois (21h00), no culminar da Volta à Cidade do Funchal 2024, decorrerá a cerimónia de entrega de prémios da prova principal à entrada da Praça CR7 – lado Poente.

Estima-se em cerca de 6 mil o total de participantes nas diversas provas, com a esmagadora maioria, cerca de 5.500, inscritos para correram a icónica corrida de São Silvestre do Funchal.