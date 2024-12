Fim-do-ano com música, dança e pirotecnia

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, apresentou esta segunda-feira o programa para amanhã, último dia do ano, que promete ser de animação, música e, como seria de esperar, um espectáculo de pirotecnia.

Pelas 20h30 a autarquia repete o 'Espetáculo de Fim do Ano', no Parque de Santa Catarina, aberto a toda a população, com os artistas Seca Pipas, 70s, 80s and 90s forever, Show Casino 'The World of Pandora' e, após as doze badaladas, a animação fica a cargo do Dj Sil.

A entrada é livre e o parque de Santa Catarina contará com uma tenda de comida e bebidas. A animação decorre até às 3 horas da madrugada.

Em termos de proteção civil estarão espalhados pela baixa citadina 150 agentes da Polícia de Segurança Pública, 9 elementos da Polícia Marítima e 74 elementos do Serviço Municipal de Protecção Civil, Bombeiros Sapadores do Funchal e da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por 28 viaturas.

Importa referir que os sanitários públicos ficarão abertos até às 4h30 da madrugada do dia 1 de Janeiro, com excepção do parque de Santa Catarina que encerra às 3 horas.

A assegurar a limpeza da cidade estarão 286 contentores , sendo que 251 serão colocados no centro da cidade e 32 em 13 miradouros. No total serão 123 trabalhadores em 20 viaturas municipais.

A autarca afirma que este é um evento cultural, que teve o custo de 41 mil euros mais IVA, onde "tradicionalmente muitos turistas aderem", contudo a edilidade pretende também ver, amanhã, "uma noite repleta de alegria para quem vive no Funchal e para quem visita".

Termina deixando votos de um "ano de muita saúde, paz e felicidade".