UE avisa Sérvia e Kosovo que normalização das relações é "a única via" para adesão

A alta representante da União Europeia para a Política Externa afirmou hoje ao Presidente da Sérvia, Alexander Vucic, e ao primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, que a normalização das relações é "a única via" para a adesão ao bloco.

Na sua primeira reunião com os líderes da Sérvia e do Kosovo após ter iniciado funções no domingo, a nova chefe da diplomacia da União Europeia (UE) reiterou, em reuniões separadas com Vucic e Kurti, a necessidade de tomar medidas para normalizar as relações com base no acordo de Ohrid, assinado em 2023 para implementar os acordos e compromissos concretos assumidos pelas partes para manter boas relações de vizinhança.

"O único caminho para a adesão à UE é através da normalização das relações, com base no acordo de Ohrid", afirmou a antiga primeira-ministra da Estónia numa mensagem nas redes sociais.

A este respeito, Kallas sublinhou a disponibilidade de Belgrado e Pristina para "cooperarem plenamente" após o "ataque terrorista" de sexta-feira contra um aqueduto que fornece água ao Kosovo, que reacendeu as tensões na região.

"Os autores devem ser julgados", reiterou, referindo-se ao episódio em que um grupo armado detonou explosivos no canal Zubin Potok.

Há mais de uma década que a UE tem vindo a mediar entre Belgrado e Pristina, numa tentativa de normalizar as relações, quebradas desde a declaração unilateral de independência do Kosovo em 2008, reconhecida pelos Estados Unidos e pela maioria dos Estados-membros da UE.

Desde então, o diálogo registou progressos muito limitados, tanto por parte do Kosovo como da Sérvia, devido à falta de implementação das obrigações que aceitaram em vários acordos.