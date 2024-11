Adesão ao rasteio Retinopatia Diabética atinge os 70%

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil mostrou-se muito satisfeito com o nível de adesão da população porque cerca de “70%” dos utentes inscritos no Serviço Regional de Saúde na área do concelho da Ribeira Brava já compareceram ao Rastreio da Retinopatia Diabética.

Pedro Ramos considera que o foco destas acções incidem sobre a prevenção precoce e sobre a necessidade de agilizar a literacia, medidas que no seu entender podem evitar em casos mais extremos a cegueira total ou doenças associadas.

O governante visitou esta manhã o centro de saúde da Ribeira Brava onde neste momento decorre o Rastreio da Retinopatia Diabética.

A presente volta (10.ª volta), iniciou-se a 27 de Novembro de 2023, no concelho de Santa Cruz, pela freguesia do Caniço. Nesta volta já foram rastreados os concelhos de Santa Cruz, Machico, Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta e Porto Santo, Ponta do Sol e está a decorrer presentemente na Ribeira Brava, seguindo-se Câmara de Lobos a partir de 2 de Dezembro até 21 de Janeiro de 2025.

Segundo dados divulgados até à presente data já foram rastreados 4.689 utentes.

Trata-se de um rastreio de base populacional, que consiste na realização de um exame à retina, denominado de retinografia, feito por técnicos de ortóptica especializados, destinado à população a partir dos 12 anos com diagnóstico de diabetes mellitus.