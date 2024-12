Primeiro-ministro do Kosovo denuncia atentado após explosão de canal crucial

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, denunciou um "ataque terrorista", que atribuiu à vizinha Sérvia, após uma explosão, na sexta-feira, ter danificado um canal crucial que abastece de água duas centrais térmicas no Kosovo.

"Este é um ataque criminoso e terrorista com o objetivo de destruir as nossas infraestruturas críticas", afirmou o dirigente no mesmo dia em conferência de imprensa.

"O ataque foi levado a cabo por profissionais. Acreditamos que foi perpetrado por gangues liderados pela Sérvia", acrescentou.

A explosão do canal, que fornece água a duas centrais elétricas, ocorreu perto da cidade de Zubin Potok, norte do país.

Se os danos não forem reparados, parte do Kosovo pode ficar sem eletricidade a partir de hoje, declarou o primeiro-ministro.

Kurti não especificou a extensão dos danos no canal, que liga o norte do Kosovo, de maioria sérvia, à capital Pristina, que também é parcialmente abastecida com água potável pelo canal.

As tensões entre o Kosovo e a Sérvia persistem desde a guerra entre as forças kosovares e sérvias desde finais da década de 1990.

O Kosovo declarou a independência em 2008, uma decisão que a Sérvia se recusa a reconhecer, encorajando os sérvios a rejeitar a lealdade a Pristina.