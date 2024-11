Rafaela propõe assumir metade do aumento da água

A secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas apresentou esta manhã antes da reunião da Intermunicipal da Associação de Municípios da Região uma proposta a que chamou de “equilíbrio”, referindo-se ao aumento de 12% da factura do fornecimento de água em alta para 2025.

Ou seja, perante as críticas que alguns autarcas apontaram nos últimos dias, inclusive com ameaça a recurso judiciais, Rafaela Fernandes mostrou abertura do Governo Regional em assumir metade do acréscimo ficando os restantes 50% da despesa às autarquias, o que significa 2 cêntimos por metro cúbico.

À saída do encontro que decorreu há instantes na Câmara Municipal do Porto Moniz e onde estavam a maioria dos presidentes dos municípios, a governante revelou que para já apenas Funchal e Calheta concordaram com a proposta inicial.

A autarquia do Funchal já anunciou que não repercutirá o aumento aos munícipes, no entanto ficou decidido neste encontro a criação de uma comissão de trabalho para analisar e discutir a sugestão da tutela, bem como a política de gestão de resíduos sólidos e o combate às perdas.

“Esta é uma proposta consensual para a Calheta e para o Funchal que percebe já melhor o contexto deste aumento. Agora vamos aguardar serenamente a resposta à consulta pública”, afirmou Rafaela Fernandes à saída do salão nobre onde posteriormente acontecerá a reunião da Intermunicipal com Emanuel Câmara a presidir a sessão.