Mercado de Natal Madeirense em Lisboa a 29 e 30 de Novembro

O Posto de Turismo da Madeira em Lisboa, localizado na Rua Nova do Almada, vai acolher um mercado de Natal tradicional, nos dias 29 e 30 de Novembro, entre as 18h e as 22 horas. Esta é uma iniciativa organizada pela Associação de Promoção da Madeira (APM).

"Nestes dias, o posto de informação turística vai receber aquele que é o cenário habitual das ruas do Funchal nesta época. Vai estar decorado a rigor para que todos que passem no PIT possam experienciar o que é um Mercado de Natal típico da Madeira, na capital", explica em nota à imprensa.

Além da comida típica e da bebida como as sandes de carne vinho e alho, o bolo do caco com manteiga de alho e a poncha, haverá ainda cabazes de Natal feitos com os melhores produtos da ilha.