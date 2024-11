Segurança Social assegura manutenção dos trabalhadores afectos ao Lar de Santa Teresinha

O Instituto de Segurança Social da Madeira assegura que está garantida a manutenção dos trabalhadores inseridos no Estabelecimento de Santa Teresinha. "Não há nenhum trabalhador com a sua situação laboral em risco", indica o instituto, respondendo à deputada Marta Freitas, do PS, que na edição impressa de hoje do DIÁRIO alertava para o risco destes funcionários ficarem sem emprego.

"As declarações da Secretária-Geral do PS-Madeira, Marta Freitas, são de um total desconhecimento da realidade e atentam ao bom nome deste Instituto", considera o ISSM, explicando que "o Conselho Diretivo, atento à data de cessão do vigente acordo que termina no dia 31 de dezembro do presente ano, e numa lógica de proximidade e de diálogo que caracteriza o modo de estar desta casa, reuniu-se com a IPSS em questão, por forma a assegurar a revisão do acordo de cooperação e garantir, assim, a continuidade dos trabalhadores em questão, destacados para o Estabelecimento Santa Teresinha".

Assim, ficou garantido novo acordo de cooperação e, portanto, salvaguardada a manutenção de todos, repetimos, todos os trabalhadores. Esta decisão já foi transmitida à Direção do Estabelecimento Santa Teresinha, bem como ao Sindicato (SINTAP), entidade que representa estes trabalhadores e, com quem temos tido uma atitude de colaboração, pois o objetivo a que nos propomos é idêntico. Salvaguardar a situação dos trabalhadores. ISSM

O Instituto de Segurança Social afirma estranhar as declarações da deputada socialista, dizendo estar em crer que foram proferidas "apenas por mero desconhecimento da verdade, pelo que urge a necessidade de reposição da verdade de forma cabal".

"Não deixamos de estranhar, que após a conclusão de todo este processo, duas semanas depois, venha a público proferir acusações que promovem um clima de instabilidade e insegurança laboral, completamente desnecessário", aponta.

O esclarecimento por parte do ISSM termina enaltecendo "a postura séria e competente que pautou a actuação de todas as partes envolvidas no processo de negociação deste acordo de cooperação que culminou com a manutenção dos trabalhadores, inseridos no Estabelecimento de Santa Teresinha".