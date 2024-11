Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil repudia declarações do PS sobre incêndio de Agosto

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil repudia as declarações do PS sobre o incêndio de Agosto.

PS acusa Governo Regional de esconder informações Paulo Cafôfo entende que as conclusões da comissão de inquérito terão matéria susceptível de ser enviada para o Ministério Público

Através de um comunicado, diz que "as afirmações do partido político evidenciam falta de clareza com a realidade dos factos e servem apenas os seus interesses partidários, internos e familiares".

Reitera que "o combate ao incêndio correu bem, pois, felizmente, não houve habitações consumidas, vítimas a lamentar, nem registo de destruição de infraestruturas essenciais".

O mais importante, como em qualquer resposta em situações de catástrofe, foi alcançado". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

Repudia ainda "as tentativas denegrir o trabalho realizado com o objectivo de obter ganhos políticos".

"Estas declarações são desrespeitosas perante todos aqueles que incansavelmente trabalharam para combater e minimizar os impactos do incêndio", sustenta.

Revela também que "hoje terminou mais uma edição do Curso de resposta a situações de catástrofe, conhecido como MRMI – Medical Response to Major Incidents, para o qual os partidos políticos foram desafiados a participar".

"Nenhum elemento deste partido político se propôs a participar, isso é demonstrativo da sua falta de interesse em conhecer a realidade daqueles que estão verdadeiramente no terreno para assegurar a resposta a situações adversas", criticou.