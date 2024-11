Arquivo Regional tem vindo a aproximar-se da sociedade madeirense

O secretário regional de Turismo e Cultura considera que o Arquivo e Biblioteca da Madeira tem vindo a aproximar-se da sociedade madeirense ao longo dos anos. Eduardo Jesus admite que o exemplo disso é o crescente número de depósitos e de doacções, da mais variada natureza.

O governante participou, hoje, na apresentação do diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional, que decorreu no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

"O trabalho está aqui a ser feito por uma equipa que eu considero extraordinária. Está a conquistar as pessoas, está a conquistar a população, desde documentos a fotografias a vídeo a registos de áudio", disse na sua intervenção.

O diagnóstico hoje apresentado envolveu 71 entidades, num trabalho que foi iniciado em Fevereiro de 2022 e terminado em Julho de 2023. No fundo, permite identificar linhas fundamentais para a caracterização dos arquivos e até para a definição de uma estratégia. Desta forma, conseguimos guardar informação e, depois, aceder à mesma de forma rápida e eficaz.

"E porque tudo isto faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória, faz parte da preservação da nossa identidade", acrescentou Eduardo Jesus, indicando que "se não existir este foco no arquivo, se não existir este foco nos processos ligados ao arquivo, se não existir a preocupação de que o arquivo existe, porque é informação que tem que ser disponibilizada ou colocada à disposição dos diversos interessados, se não existir esta visão, não estamos aqui a fazer nada".

O governante aponta a necessidade de uma visão moderna olhando, por exemplo, para a Inteligência Artificial como uma ferramenta que pode ser muito útil.