JPP volta a apelar ao pagamento de apoio aos produtores de castanha prometido há 1 ano

O JPP volta a instar o Governo Regional a cumprir com a promessa de pagar um apoio para os compensar de uma acentuada quebra na produção, a rondar os 80%, na campanha de 2023. Miguel Ganança recorda que essa promessa aconteceu há precisamente 1 ano e um mês, sem que tenha sido entregue qualquer valor a estes agricultores.

Já há duas semanas, na sequência de um encontro com agricultores do Curral das Freiras, o partido tinha alertado para estas preocupações e chamou a atenção da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e Miguel Albuquerque para “a falta de compromisso do Governo Regional” para com “pessoas simples, trabalhadores incansáveis que não compreendem como é que há dinheiro para tanta coisa, tantos recordes na economia e no PIB, mas a eles não chega nada”, afirma o deputado do JPP, Miguel Ganança.

Estamos a viver na Madeira um ciclo estranho com o Governo de Miguel Albuquerque. É um Governo que assobia para o lado, mesmo quando o JPP lembra as promessas que faz e não as cumpre. É um Governo que passa o tempo a tentar normalizar a anormalidade e a falta de palavra. Prometer e não cumprir, de forma recorrente, não é normal, é uma profunda incongruência. Miguel Ganança

Para além da perda acentuada da produção e consequente redução dos rendimentos, os produtores voltaram a ter os soutos fustigados pelos últimos incêndios de Agosto. “Estamos a chegar ao Natal, estas pessoas contam receber a ajuda prometida para pagar despesas e ter uma alegria nesta época”, enfatiza Miguel Gançança, que dirige um apelo directo a Rafaela Fernandes e Albuquerque. “É da mais elementar justiça fazer com que esse dinheiro chegue rapidamente às pessoas, isto não tem nada a ver com questões partidárias. Politiquice é o que faz o Governo quando não cumpre o que promete, isto tem a ver com confiança na palavra dada, que tem de ser cumprida e respeitada", termina.