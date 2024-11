Incêndio num pavilhão do Parque Empresarial da Zona Oeste

Um incêndio deflagrou esta tarde numa empresa localizada no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), tendo sido mobilizados para o local vários meios dos bombeiros.

Uma densa coluna de fumo com origem num dos pavilhões a Norte da antiga ponte – na zona do viaduto da Via Rápida - denunciou o fogo, que inicialmente chegou a ser combatido por ‘populares’ munidos de extintores e mangueiras, até a chegada dos bombeiros – pelo menos dois autotanques pesados -, de acordo com testemunhas.

No local também compareceu a PSP.

Para já não foi possível obter mais informações junto dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.