‘Nené da Ajuda’, o cão ‘madeirense’ da GNR que foi galardoado há 24 anos

Chamava-se ‘Nené da Ajuda’ e era um dos cães de resgate e catástrofe da Brigada Fiscal da GNR-Madeira em 2000. O animal viria a ser galardoado, em Lisboa, com a Medalha de Ouro da Sociedade Protectora dos Animais.

Marco Paulo Pina, o militar que era o seu tratador, iria igualmente ser galardoado, com a Medalha de Prata, na cerimónia do 125.º aniversário da Sociedade Protectora dos Animais. Um dos feitos que motivou este reconhecimento foi o facto do animal ter detectado a presença de duas pessoas soterradas, com vida, após um terramoto que ocorreu na Turquia.

Uma equipa de militares da GNR-Madeira tinha sido enviada pela esse país na sequência de um sismo que destruiu inúmeros edifícios, provocando ainda vários desaparecidos.