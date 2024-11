Dois polacos morreram num cargueiro ao largo da Madeira há 24 anos

Dois polacos morreram, há 24 anos, devido a uma intoxicação sofrida a bordo de um navio cargueiro, que passava ao largo da Madeira. O navio mercante ‘Borg’, de bandeira norueguesa, navegava com uma tripulação maioritariamente polaca.

Além dos dois mortos, houve ainda um ferido a registar. O alerta foi dado na noite de 24 de Novembro, dando conta de que já tinha sido necessário injectar adrenalina no coração dos dois feridos mais graves que, entretanto, viriam a falecer.

Tudo indicava tratar-se de uma intoxicação por monóxido de carbono. Para o local foi enviada a Corveta Pereira d’Eça, que alcançou a embarcação já de madrugada, munida de garrafas de oxigénio e máscaras.

Segundo o que foi relatado na época, os falecidos e 'o sobrevivente’ entraram num compartimento' que transportava "petrocok", um derivado do petróleo, que provoca misturas gasosas altamente tóxicas. Os dois que iam à frente já não tiveram hipótese de lá saírem com vida. O outro, ao se aperceber do sucedido, saiu do compartimento e pediu socorro