Alguns edifícios sob tutela do Governo Regional amanheceram, esta sexta-feira, com cartazes 'provocatórios' colados nas portas.

Segundo um leitor do DIÁRIO, logo pela manhã era possível ver estes cartazes. Os cartazes contêm referências a Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, mas também a Élvio Sousa, líder do JPP, tendo por 'base' o JORAM, Jornal Oficial da Região.