Corridas ilegais levaram dezenas ao Poiso no Natal

Este Natal as corridas clandestinas na zona do Poiso voltaram a arrastar dezenas de pessoas. Foram muitos os madeirenses que assistiram às acrobacias proporcionadas por vários automobilistas e motociclistas, que exibiram as suas viaturas perante um público efusivo.

Os entusiastas gritavam ao ver os ‘piões’ e ‘burnauts’ e ‘vibravam’ com o cheiro a borracha queimada.

Apesar de saberem que esta é uma prática ilegal, muita gente não abdica de ver os condutores a exibirem os seus carros de alta cilindrada, ou os motociclistas a fazer ‘éguas’ e ‘cavalinhos’.

Já foram várias as vezes que esta concentração se desmobilizou à chegada das viaturas da PSP ao Poiso, sendo que todos os anos a polícia previne para comportamentos de risco associados à condução perigosa que coloquem em risco a integridade física de terceiros, como já aconteceu em anos passados.