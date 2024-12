Homem encontrado sem vida em São Roque

Um homem com cerca de 60 anos foi ontem à tarde encontrado prostado na via pública em São Roque, no Funchal.

Apesar das manobras de reanimação, o homem que já se encontrava em paragem cardio-respiratória, já se encontrava sem vida, tendo comparecido no local equipas da EMIR e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O caso aconteceu perto das 16 horas do Dia de Natal.