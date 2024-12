PS-Madeira acusa Governo Regional de caloteiro que põe em causa a saúde mental

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, acusou hoje o Governo Regional de "enorme irresponsabilidade" e "má-fé" por não estar a pagar às casas de saúde mental, colocando em risco a prestação de cuidados a doentes mentais e o pagamento de salários aos profissionais da área.

Em declarações à imprensa, Cafôfo reagiu à notícia avançada pela Antena 1 - Madeira, segundo a qual o Governo Regional não paga, há mais de 130 dias, o valor das diárias para internamento nas casas de saúde mental.

O líder socialista considera esta situação "inaceitável", sobretudo após as declarações do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que minimizou o problema, afirmando que "não há nenhum drama" e que o atraso nos pagamentos se deve à não aprovação do Orçamento Regional para 2025.

"Estamos perante um Governo caloteiro, cujo presidente mente descaradamente, só para causar o caos e daí retirar dividendos político-partidários", denunciou Paulo Cafôfo, sublinhando que o chumbo do Orçamento nada tem a ver com as transferências em atraso. O líder do PS-M esclarece que o Orçamento Regional de 2024 está aprovado, pelo que o não pagamento às casas de saúde se deve a uma decisão deliberada do Governo.

Cafôfo considera esta situação uma "chantagem ridícula" com o objectivo de "favorecer o PSD e salvar a pele de Miguel Albuquerque". O líder socialista alerta que esta situação está a prejudicar a Madeira e os madeirenses, em particular as pessoas com problemas de saúde mental. "Estamos a falar do tratamento de pessoas com problemas do foro da saúde mental, que, desta feita, fica posto em causa", afirmou.