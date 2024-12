Governo Regional pede serviços mínimos para assegurar funcionamento do Aeroporto da Madeira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, quer que sejam garantidos os serviços mínimos para assegurar a conectividade do Aeroporto Internacional da Madeira e mobilidade de todos aqueles que visitam a Região neste período festivo.

Em causa o pré-aviso de greve decretado pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Aeroportos e Aviação (Sindav), Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHAA), Sindicato dos Trabalhadores de Handling, da Aviação e Aeroportos (Sitava) e Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pescas (Simamevip), para todos os trabalhadores da Portway, nos aeroportos nacionais, abrangendo as 24h00 dos dias 24 e 31 de Dezembro e, ainda, o trabalho suplementar entre as 0h00 de 24 de Dezembro e as 24h00 de 1 de Janeiro de 2025.

Em ofício enviado hoje ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, ao Secretário de Estado das Infraestruturas e, dando conhecimento, ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (SRETC) apela às melhores diligências dos governantes para que se assegurem os serviços mínimos de e para a Região Autónoma da Madeira.

Na missiva é recordado que “para o dia 24 de Dezembro, no Aeroporto Internacional da Madeira, estão programadas 24 chegadas e 24 partidas de voos assistidos pela Portway, correspondendo a 4.706 lugares em cada sentido de viagem. Relativamente a 31 de Dezembro, estão programadas 24 chegadas e 24 partidas de voos assistidos pela Portway, totalizando 4.744 lugares em cada sentido de viagem.” Estes voos correspondem à operação de 7 transportadoras: easyJet, TUI Fly, Wizzair, PLAY, Edelweiss Air, Norwegian, Finnair e ASL Airlines, voos com origem em 20 aeroportos: Lisboa, Porto, Paris, Lyon, Amsterdão, Londres Gatwick, Frankfurt, Munique, Dusseldorf, Estugarda, Hannover, Roma Fiumicino, Budapeste, Katowice, Reykjavik, Zurique, Oslo, Helsínquia e Jersey.

A secretaria regional chama ainda a atenção para o facto de, nas datas em apreço, estarem previstas taxas de ocupação muito elevadas, próximas dos 100%, no tráfego 'inbound', associadas ao período festivo de Natal e Fim-do-Ano, que traz à Região Autónoma da Madeira milhares de visitantes, entre turistas, estudantes e diáspora de visita à sua terra natal.

Considerando a época festiva que se vive de forma muito intensa nesta Região, com forte tradição de reunião familiar, considerando ainda os esforços significativos ao nível da promoção turística, os quais têm vindo a garantir um elevado fluxo de visitantes nesta altura do ano, sem prejuízo da salvaguarda do direito à greve, torna-se imperativo impor medidas de protecção jurídica para este tráfego, particularmente ao nível das ligações com o território nacional, as quais dependem fortemente da oferta de uma das companhias aéreas potencialmente afetada por esta paralisação Ofício do Governo Regional

Neste sentido, "o Governo Regional solicita a melhor atenção do Governo da República para que sejam assegurados os serviços mínimos e o normal funcionamento" do Aeroporto da Madeira.