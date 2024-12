Governo Regional paga ainda este mês dívida as casas de saúde

As verbas em atraso às Casas de Saúde, na ordem dos 3,5 milhões de euros “vão ser pagas ainda este mês”. A garantia foi deixada pelo presidente do Governo Regional à chegada ao Aeroporto da Madeira, para a apresentação do novo Sistema para Detecção e Alerta de Turbulência e de Wind Shear.

A iniciativa, fruto de um investimento de 3,5 milhões de euros por parte da NAV Portugal, marca um avanço significativo na segurança operacional do aeroporto, mas Miguel Albuquerque foi questionado pelos jornalistas sobre a polémica que está gerar críticas entre os dirigentes destas instituições, notícia avançada esta manhã pela Antena 1.

Miguel Albuquerque diz que a transferência estava prevista e só no aconteceu mais cedo devido ao atraso na aprovação do orçamento regional: “Não há nenhum drama”.