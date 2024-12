Imprensa nacional diz que Governo Regional está por um fio

Bom dia. A imprensa nacional lança um olhar sobre a actual situação política na Região, num dia em que é discutida e votada no parlamento madeirense a moção de censura apresentada pelo CHEGA, cuja aprovação implicará a queda do executivo regional.

"Governo por um fio", escreve o Público, referindo que "crise política à vista não trava obras nem PRR na Madeira".

Já o Jornal Económico diz que "Governo de Miguel Albuquerque deve cair hoje no parlamento madeirense".

Público:

- "Cada trabalhador do SNS faltou mais de 30 dias, em média, este ano"

- "Crise no sector. Indústria automóvel portuguesa antevê dois anos de estagnação"

- "Eleições. Em Belém não entra menina. Onde estão as presidenciáveis?"

- "Governo por um fio. Crise política à vista não trava obras nem PRR na Madeira"

- "Reportagem. À mesa dos georgianos há política a todas as refeições"

- "Alemanha. Voto contra Scholz abre caminho a eleições cruciais"

- "Mobilidade. Oeste vai ser a primeira região do país com transportes (rodoviários) gratuitos"

- "Universidades. Avaliação pedida pela FCT defende renovação de parcerias com EUA na Ciência"

Correio da Manhã:

- "Homicida apaga vestígios em cilada. Suspeito é empresário de Gondomar"

- "'Pirinhos' assassinado em Amarante e cadáver encontrado em Braga num carro"

- "FC Porto 2 E. Amadora 0. Dragão vence e pressiona rivais"

- "Benfica. Rui Costa alerta plantel"

- "Sporting. Crise estancada dá novo alento aos leões"

- "Portugal enfrenta epidemia de gripe"

- "Na reserva. Almirante livre para corrida a Belém"

- "Almada. Tiros deixam passageiros de metro em pânico"

- "Atrasos na Linha SNS 24 limitam grávidas"

- "Indemnização. Militares da GNR recebem 22 anos depois"

- "Em 2025. Baixa do IVA trava subida da conta da luz"

Jornal de Notícias:

- "Procuradora condenada por deixar prescrever 89 processos"

- "FC Porto 2-0 E. Amadora. Nico deu cor ao Dragão"

- "Incêndios. Governo pondera alargar prazos para financiar a reconstrução de habitações"

- "Porto. Distrito lidera no número de freguesias que voltam a ser autónomas"

- "Braga. Acesso à urgência geral ou pediátrica só depois de um telefonema"

- "Marco Paulo. Colega de bombeiro foi testemunha no testamento do cantor"

- "Pandemia de covid-19 causou perdas de 13 mil milhões ao Estado"

- "Homenagem. Germano Silva em mural na Cordoaria"

- "Braga 3-3 Famalicão. Ricardo Horta saiu do banco e garantiu alma e golos aos guerreiros"

- "Rio Ave 2-2 V. Guimarães. Conquistadores recuperam de desvantagem em sete minutos"

Diário de Notícias:

- "TAP arrisca pagar 300 milhões de euros a dois mil tripulantes"

- "Paulo Pinto de Albuquerque. 'Os tribunais portugueses ainda não aplicam a Lei de Imprensa à luz do direito europeu dos Direitos Humanos"

- "Natal. Incerteza e cautela: setor da restauração receia queda do poder de compra dos portugueses"

- "Alemanha. Derrota de Scholz no parlamento abre caminho a eleições em fevereiro. CDU lidera sondagens"

- "Eleições. Proença avança amanhã para Federação Portuguesa de Futebol"

- "Banda desenhada. Astérix a dobrar com série e novo álbum nos 60 anos de Ideiafix"

- "Europeu feminino. Portugal com a fava Espanha, mas a sonhar com os quartos de final"

i:

- "instável"

- "'A Síria é o tabuleiro de xadrez onde se joga a nova ordem mundial'. A analogia é feita pelo politólogo José Filipe Pinto, que se mostra muito cético em relação ao novo regime"

Negócios:

- "Um quarto das empresas está em falência técnica"

- "Rendimentos subiram, mas não compraram (muita) felicidade"

- "Venda de quinhão da herança não paga mais-valias"

- "Radar África. Quem é quem na lista de presidenciáveis do MPLA"

- "Bolsa. 'Arca do tesouro' da bitcoin traz turbulência ao Nasdaq"

- "Tesouro. Estado vai usar papel comercial para financiar a dívida"

- "Aviação. ANA dá pontapé de saída para novo aeroporto de Lisboa"

Jornal Económico:

- "Empresas aplaudem redução do custo da energia, ainda que insuficiente"

- "Motores da Europa sem governo"

- "Benedita Miranda é a terceira mais poderosa na área dos Serviços. Gestora da Foundever é uma das eleitas do ranking da Forbes Portugal"

- "Governo de Miguel Albuquerque deve cair hoje no Parlamento madeirense"

- "Paulo Macedo avisa que lucros da banca serão mais reduzidos nos próximos anos"

- "Governo lança revisão do estatuto das instituições do ensino superior"

- "As personalidades, os acontecimentos e os negócios que marcaram 2024"

Record:

- "FC Porto 2-0 E. Amadora. Túnel ferveu. Confusão no dragão"

- "Empurrões, troca de acusações e Villas-Boas ao barulho"

- "Polícia chamada à sala de imprensa"

- "Portistas aproveitam desliza das águias e sobem a segndo"

- "Benfica. Prensa para Tomás. Central renova até 2029 com salário aumentado"

- "Sporting. Gyokeres ganha Bola de Ouro sueca"

- "Sporting. Recuperado. St. Juste nas opções para a Taça"

- "Sp Braga 3-3 Famalicão. Rio Ave 2-2 V. Guimarães. Empates com golos e emoção"

O Jogo:

- "FC Porto 2-0 E. Amadora. Ouve-se o dragão a crescer. Triunfo em jogo de sentido único mantém liderança a dois pontos"

-"Vítor Bruno: 'Na cara do golo, podíamos ter sido mais rápidos'. Treinador do Estrela queixa-se de empurrões no túnel"

- "Benfica. Tomás Araújo premiado. Central prolongou vínculo até 2029 e recebeu aumento salarial"

- "Sporting. 'Hat-trick' ao City prova alguma coisa'. Gyokeres não esconde o fascínio pela Premier League"

- Braga 3-3 Famalicão. Horta resgata um ponto"

- Rio Ave 2-2 V. Guimarães. Vírus UEFA só durou 45 minutos"

- "Euro'2025. Navegadoras em território de tubarões. Espanha, campeã mundial, é a primeira adversária de Portugal. Bélgica e Itália também no grupo B"

A Bola:

- "Todos com João Pereira. Jogadores confiam no treinador e dão força à escolha do presidente"

- "Gyokeres jogador do ano na Suécia: 'Impus-me na Champions e na Seleção, não foi só em Portugal"

- "FC Porto 2-0 E. Amadora. Dragão não deslumbra mas também não desarma"

- "SC Braga 3-3 Famalicão/ Rio Ave 2-2 V. Guimarães/ Guerreiros e conquistadores correram atrás do ponto"

- Benfica. Tomás Araújo até 2029"

- "Inglaterra. Vítor Pereira apresentado amanhã no Wolverhampton"