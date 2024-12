JPP pede eleições a 23 de Fevereiro e apresenta dois candidatos ao Governo Regional

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, defendeu, hoje, na audiência com o representante da República, que “o único cenário” no actual quadro político é haver eleições antecipadas, tendo pedido que seja “acelerada” a auscultação dos partidos e que o escrutínio aconteça “o mais rápido possível”. Disse mesmo que o mais acertado seria a data de 23 de Fevereiro, já depois vem o Carnaval, o que empurrava as eleições para o mês de Março.

Élvio Sousa confirmou que o seu partido vai a eleições com listas próprias, mas admitiu um entendimento após as eleições com outras forças partidárias para constituir um Governo Regional. O JPP tem mesmo a ambição de liderar o executivo madeirense e garante ter duas pessoas preparadas para chefiar o Governo: “Quer eu, quer o Filipe [Sousa] – e pode haver outros - tem competência para governar a Região. O JPP tem quadros preparados. Nós não estamos a mostrá-los para não haver perseguição política. Governar a Região é mais fácil do que governar a Câmara de Lisboa. Não é nenhum bicho papão. Basta ser responsável e ser honesto”.

Para já, o JPP está a actualizar o seu programa de Governo, que vai dar prioridade à redução do custo de vida na Madeira, redução da despesa pública e construção de habitação a custos controlados, além do aprofundamento dos poderes autonómicos.