Saiu o 2.º prémio do Euromilhões em Portugal

Uma rica prenda de Natal. Um apostador português ganhou, esta terça-feira, o 2.º prémio do Euromilhões no valor de 306 mil euros. Outros dois conquistaram a mesma quantia, mas no estrangeiro.

Estavam em jogo 26 milhões de euros, mas ninguém acertou na chave vencedora, pelo que o jackpot do próximo sorteio, o penúltimo de 2024, vale 41 milhões de euros.

Resultado do escrutínio.

Embora numa quantia menos avultada, outro apostador português averbou cerca de 8 mil euros - montante alusivo ao 3.º prémio deste sorteio.

Conheça a chave do Euromilhões São cinco números e duas estrelas que podem valer, esta terça-feira, um prémio máximo de 26 milhões de euros.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.