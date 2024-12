Governo Regional lança campanha pelos direitos humanos dos imigrantes na Madeira

Nesta quarta-feira, 17 de Dezembro, Dia Internacional do Migrante, celebra-se um marco significativo para a sociedade madeirense, com o lançamento de uma campanha para a igualdade, equidade e dignidade dos imigrantes.

O Governo Regional da Madeira, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, dá início à campanha 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar, Promover', uma iniciativa que reforça o compromisso da Região com a promoção da igualdade, da tolerância, do respeito e diálogo entre os povos, destacando o multiculturalismo como uma força transformadora da sociedade.

A campanha sublinha a importância de combater preconceitos, como o racismo e a xenofobia – ainda que residuais na Região – e de fomentar a convivência pacífica entre as diferentes comunidades estrangeiras residentes no arquipélago madeirense. Actualmente, a Madeira é lar de mais de 14 mil imigrantes oriundos de 123 países, um dado que reflecte a sua riqueza cultural e o papel vital desempenhado por estas pessoas na economia e no tecido social.

Ao longo dos meses de Dezembro e Janeiro, será lançada uma exposição. A campanha inclui também entrevistas, vídeos e mensagens sobre a importância de acolher, proteger, integrar e promover os imigrantes que escolhem a Região para viver, trabalhar e constituir família.