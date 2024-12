CDS saúda novo salário mínimo regional

"O CDS saúda a publicação do novo salário mínimo para a Região, a praticar no próximo ano, que passa a ser o mais alto do país, por proposta do partido", refere o partido em nota de imprensa enviada hoje às redações.

Lembrando que "o aumento de 65 euros eleva o salário mínimo na Região para 915 euros", os centristas madeirenses registam que "este aumento, proposto pelo CDS, no âmbito das negociações do Orçamento, com o Governo Regional, é de inteira justiça, tendo em consideração a taxa de inflação registada na Madeira e a subida do custo de vida".

No entanto, acrescenta o CDS, "a retribuição mínima mensal ainda é insuficiente", pelo que o partido "considera que temos de tornar as nossas empresas mais produtivas para termos melhores salários".

"O CDS lamenta que a rejeição do Orçamento da Região para o próximo ano atrase outras subidas salariais e a redução de impostos, penalizando o rendimento dos cidadãos e das famílias da classe média", expressa a nota de imprensa.

O partido reafirma, a finalizar, que "o crescimento económico registado na Madeira tem que ter efeitos positivos na vida de todos os madeirenses e porto-santenses".