Conheça os destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Idoso morre sem assistência em lar ilegal"

- "Benfica já é líder"

- "Rui Borges em Alvalade por 4 milhões"

- "Morte de Pedro Sobral. Exigidas ciclovias e controlo de velocidade"

- "Árvore mata polícia à frente do pai"

- "Arrendar ou comprar casa está 10% mais caro"

- "Encontrado no Quénia galeão de Vasco da Gama"

- "Ex-treinador alicia e abusa de crianças na internet"

Público:

- "2024. Um mundo dominado pela guerra. Os perigos que enfrentamos. E algumas boas notícias"

- "Pela primeira vez o preço médio das casas novas ultrapassa os 300 mil euros"

- "Processos-crime em lares acabam arquivado por falta de provas"

- "Confirmada a eleição de Daniel Chapo como Presidente. Moçambique. Decisão é do Constitucional"

- "Futebol. Benfica vence e tira a liderança ao Sporting, que procura técnico"

- "Estrangeiros no SNS. Profissionais de saúde admitem desobediência civil"

Jornal de Notícias:

- "Cada vez mais portugueses acima dos 80 anos estão a renovar carta de condução"

- "Benfica 3-0 Estoril. Chocolate suíço para o Natal"

- "Sporting. João Pereira na porta de saída e Rui Borges faz as malas de Guimarães rumo a Alvalade"

- "Porto. Usavam Telegram em negócio de droga"

- "Gás natural. Governo fixa valor máximo da taxa de subsolo"

- "Consumo. Compras de última hora levam caos aos shoppings e às estradas"

- "Tradição. Famosos não abdicam do bacalhau da consoada"

- "Correios. Encomendas duplicam e distribuidoras contratam milhares"

- "Diversão. Barrigada de filmes e séries para ficar colado ao sofá"

Diário de Notícias:

- "Patrões exigem 'período de fidelização' dos imigrantes às empresas"

- "Qual é, afinal, o pensamento político de Pedro Passos Coelho? Indisposto a ser remédio para quem enjoa se o Almirante for para Belém"

- "Natal. Partidos trocam presentes, lançam farpas e revelam alianças"

- "Estados Unidos. Quem são os três condenados que Biden deixa no corredor da morte?"

- "Consumo. Crédito automóvel dispara em Portugal e contraria queda europeia"

- "Imigração. Ventura foi ao Benformoso de rosa branca na mão, para dar 'apoio à polícia'"

- "Moçambique. Protestos e tiros regressam a Maputo após confirmação da vitória de Daniel Chapo"

- "Ganso. 'Os artistas começaram a perceber o potencial do TikTok'"

- "Sporting. João Pereira de saída, Rui Borges apontado para treinador"

- "I Liga. Benfica passa o Natal na liderança após vencer o Estoril por 3-0"

i:

- "inatal"

- "'Éramos felizes e não tínhamos consciência disso'"

- "Marcelo Rebelo de Sousa recorda o Mecanno que recebeu com onze ou doze anos, Gouveia e Melo revela que vai celebrar pela primeira vez como avô, D. Américo Aguiar evoca os cheiros das lojas tradicionais e D. José Ornelas as caminhadas à luz de archotes para ir à missa da meia-noite. Vinte e uma personalidades revisitaram os melhores Natais das suas vidas"

O Jogo:

- "Benfica 3-0 Estoril. Voo rumo ao topo. Bis de Amdouni e outro de Pavlidis embalam águias para a liderança isolada"

- "Bruno Lage: 'Jogo de Alvalade é importante mas não é nada decisivo'"

- "Sporting. Rui Borges é o senhor que se segue. Treinador que ocupa vaga de João Pereira chega da cidade-berço. Reunião. Técnico e leões sentam-se hoje à mesa. Cláusula de 4M dividida com Moreirense. Estreia marcada para dia 29, no dérbi"

- "V. Guimarães 2-2 Nacional. Golpe de teatro no adeus. Empate surgiu aos 90'+3' pelo 'ex' João Aurélio"

- "Luís Pinto, do Tondela, a caminho do D. Afonso Henriques"

- "E. Amadora 1-0 Rio Ave"

- "FC Porto. Samu ao ritmo das lendas. Os 16 remates certeiros em 20 partidas desafiam os melhores registos de Jackson e Falcão"

- "Moura sofre entorse e falha dérbi com o Boavista"

- "Braga. Este é o Bruma dos recordes. Bateu máximo de golos numa época e visa os de jogos e assistências"

Record:

- "Triunfo claro e águia lidera isolada antes do dérbi. Natal Vermelho. Bruno Laje: 'Mérito da equipa nos últimos quatro meses'. Di María:'É uma nova vitória de todos'. Penálti sobre Fabrício bem revertido? A opinião dos árbitros"

- "Varandas deixa cair João Pereira e ataca em Guimarães. Rui Borges no sapatinho. Sucessor vai custar 4MEuro e estará no banco do dérbi. 'Vejo-me a chegar ao mais alto patamar. O que tiver de acontecer, acontecerá', disse na despedida do Minho. Saída e entrada devem ser comunicadas no dia 26. O perfil do filho de Mirandela de discurso conquistador"

- "Entorse trama lateral. Moura falha Boavista"

- "Fran Navarro desejado no Sp. Braga"

- "Samu é disputado por marcas de equipamentos"

A Bola:

- "O homem que se segue. Rui Borges troca V. Guimarães pelo Sporting. João Pereira não resistiu aos maus resultados. Novo treinador começa a preparar o dérbi depois de amanhã, mas é evasivo sobre o tema: 'O que acontecer terá de passar pelo Vitória'"

- "Benfica 3-0 Estoril. Campeonato pinta-se de vermelho. Águia atinge o objetivo de liderar a Liga no Natal e no domingo há dérbi em Alvalade"

- "FC Porto. Francisco Moura falha Boavista"

- "V. Guimarães 2-2 Nacional"

- "E. Amadora 1-0 Rio Ave"

- "Brasil. Pedro Caixinha no Santos"

- "Liga 3. Belenenses 'livra-se' de vez da B SAD"

- "Óbito. José Moniz 1936-2024. Opinião de José Manuel Delgado"