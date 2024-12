Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Apenas 18% das queixas por assédio em universidades resultaram em sanção"

- "Reportagem. Nas ruas da Geórgia, os jornalistas tornaram-se alvos a abater"

- "Tarujo, Campolide. O bairro esquecido e decrépito à sombra da maior obra de Lisboa"

- "Especial. Mercados, doces e festas de Natal para toda a família"

- "Ranking europeu. CP é das piores nos atrasos mas destaca-se nos descontos"

- "Alertam empresários. Portugal arrisca transformar-se no país da 'cama quente'"

- "França. Macron escolhe centrista Bayrou para liderar novo governo"

Jornal de Notícias:

- "Câmaras com maiores orçamentos de sempre em ano de eleições"

- "Família. Creches abertas à noite a pensar em pais e filhos"

- "Os dois caminhos da seleção até ao Mundial"

- "Compras de Natal animam baixa do Porto"

- "Entrevista JN/TSF. João Goulão deixa Instituto da Droga ao fim de três décadas"

- "Advogados. Bastonária acusada de ilegalidade por antecipar sufrágio"

- "Violência. Bianchi livre de ir a tribunal tinha pena para cumprir"

- "Mobilidade. Andante vai manter o preço em 2025"

Diário de Notícias:

- "Governo tem de encontrar 1,1 mil milhões de euros para cumprir regras de Bruxelas"

- "Exclusivo. A nova vida de Nani, o 'extraterrestre fixe' que abriu uma academia"

- "Educação. Formados no exterior impedidos de dar aulas pela via das habilitações próprias"

- "Comunicações. Anacom recebe pedido de indemnização devido às taxas consideradas constitucionais"

- "INEM. Técnicos acreditam em futuro mais estável, ex-diretor diz que mudança tem de ser desígnio nacional"

- "Dívidas. Autarcas justificam piores resultados com 'herança' do executivo anterior"

- "França. Bayrou diz que enfrenta 'Himalaias de dificuldade'"

Correio da Manhã:

- "Cadastrado investe milhões em mansão de luxo, Moradia com vista para o rio Douro, em Valbom, Hélder Bianchi sem rendimentos lícitos mostra outros sinais de riqueza com barco e carro de alta cilindrada"

- "Acusados inspetores da ASAE com almoços grátis"

- "Vive 6 anos com nome de outra mulher e regista dois filhos"

- "Entrevista: Pedro Nuno Santos critica almirante Gouveia de Melo"

- "Nos hospitais; Grávidas só serão atendidas após telefonema"

- "Banco de Portugal: Centeno alerta para regresso do défice em 2025"

- "Lisboa, Almada e Vieira do Minho: Fogos em casa matam 3 pessoas"

- "Sporting - Boavista, 20:30: João Pereira na prova final, 'Foco é ganhar o jogo e depois logo se vê'"

- "FC Porto: Dragão já sonha com liderança"

- "Hoje: Novo avançado reforça Benfica em janeiro"

O Jogo:

- "FC Porto. Eustáquio assume o repto. Vítor Bruno desafiou plantel ao surgimento de novos líderes e médio deu passo em frente"

- "Frontal: 'Não é dizer o que as pessoas querem ouvir', aponta Pedro Caixinha, que o treinou"

- "Midtjylland: palavras após triunfo juntam-se a episódios em que deu a cara pelo grupo"

- "Pepê alimenta Samu como ninguém. Extremo somou quarta assistência esta época para o goleador, o seu 15.º beneficiário nos dragões"

- "Mundial'2026. 'O sonho é ganhar o Mundial'. Martínez dá prioridade a jogo com a Dinamarca. Qualificação acessível, com ou sem final four da Liga das Nações"

- "Liga. Pompa e união na nova sede. Pedro Proença. 'Tenho uma responsabilidade perante o futebol português'"

- "Sporting-Boavista. 'Vamos dar a volta'. João Pereira está confiante"

- "'Precisamos de pontuar', avisa Bacci"

- "Benfica. Pontas-de-lança levezinhos. Rui Costa gastou 93M em 15% dos golos da águia. Cabral na mira do Atlanta United"

- "V. Guimarães. João Mendes: 'Equipa diverte-se e está confiante'. Médio revela receita para temporada muito positiva"

- "Braga. Críticas alargam, exigência aperta"

A Bola:

- "Contra as partidas do destino. Sporting-Boavista"

- "João Pereira volta a Alvalade sob pressão. 'Continuo a achar que estou preparado'. 'Estamos todos a remar para o mesmo lado'. 'Não existe ninguém mais frustrado do que eu'"

- "Treinador dos leões recorre a frase da manchete de A Bola após jogo em Brugge: 'Parece que tudo nos acontece'"

- "Benfica. Seca de golos de Pavlidis preocupa"

- "FC Porto. Eustáquio assume protagonismo"

- "França. Danilo lamenta transferência do PSG que não permitiu ida para o Dragão"

- "Basquetebol. Gémeos Lisboa em duelo na Liga Betclic. A Bola falou com Tiago (Imortal) e Bernardo (Queluz), filhos do melhor jogador português de sempre"

Record:

- "Sporting - Boavista, 20:30: João no Tribunal. Julgado perante os adeptos em Alvalade. Técnico confiante apesar de 4 derrotas seguidas. 'A competência não se vê só nos resultados'. 'Quero ser um grande treinador e ganhar títulos'".

- "Benfica: Beste regressa às origens, 3.ª sessão da AG extraordinária: Alteração de estatutos outra vez em discussão"

- "FC Porto: Psicólogos deram a mão a Otávio, Após 2 meses ausente"