Madeira em destaque na imprensa pelo futebol, pela política e pela economia

Bom dia. Ainda que não seja a principal notícia em qualquer dos jornais nacionais, o facto de a multa aplicada pela Comissão Europeia a empresas do CINM esteja na primeira página de uma dessas publicações, desperta a atenção... Também o retomar do jogo em atraso entre CD Nacional e Benfica é tema de primeiras páginas, sobretudo pelo risco de não voltar a ser possível jogar... Também os desenvolvimentos do impasse político na Madeira merecem destaque nos jornais...

Na revista Visão:

- "Dossier inteligência artificial"

- "Grande entrevista Yuval Noah Harari: 'Será sensato criar algo mais inteligente do que nós?" As reflexões de um dos pensadores mais influentes da atualidade sobre a tecnologia, a nova era dos EUA de Trump, o poder dos multimilionários como Elon Musk, a evolução do mercado de trabalho, os desafios da Europa e o papel de Portugal no mundo"

- "Mistério. O organismo anticorrupção que nunca aplicou sanções"

- "São Tomé e Príncipe. Histórias de solidariedade"

- "Alexandre O'Neill. O poeta de caneta afiada"

Na revista Sábado:

- "Os mistérios da origem de Deus"

- "Os segredos do tribunal dos poderosos. A longa guerra dos juízes que não se suportavam - o ataque"

- "Presidenciais. Como Mário Centeno usa o Banco de Portugal para fazer campanha"

- "Justiça. Oficial da PSP apanhado numa investigação da Judiciária"

No Correio da manhã:

- "Horror em Setúbal. Deixa mãe idosa morrer à fome"

- "Vikings salvam leão. Sporting 2 Sta.Clara 1 (após prolongamento)"

- "Novo aeroporto abre guerra entre ministros [Finanças e Infraestruturas]"

- "FC Porto. Confusão no túnel fica sem castigo"

- "Nacional - Benfica. Nevoeiro ameaça jogo do Benfica"

- "Preso por droga após ser suspeito de 2 crimes perfeitos"

No Público:

- "Quatro em cada dez imigrantes têm trabalho abaixo das suas qualificações"

- "Sem-abrigo. Governo aprova estratégia nacional após pressão do Presidente"

- "AIMA vai dar segunda oportunidade aos 108 mil imigrantes que viram recusada legalização"

- "Madeira. Empresas da zona franca perdem acções na Europa"

- "Belém. Marcelo pediu mais 'cooperação' e previsibilidade"

- "Conselho Europeu. 'Nada para a Ucrânia sem a Ucrânia', dizem líderes da UE"

- "Provedora. 'O nosso parque prisional está obsoleto"

- "Exposição. Um convite para que sigamos Alexandre O'Neill no ano do seu centenário"

- "Longevidade. O que dizem os genes de quem tem 100 anos? Um investigador foi à procura dos seus segredos"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos apoios aos carros elétricos ainda está por gastar"

- "Sporting 2-1 Santa Clara. Que rica prenda"

- "274 freguesias recuperam autonomia"

- "Setúbal. Mulher de 98 anos deixada a morrer à fome pelo filho"

- "Saúde. Teleconsultas no SNS24 para reduzir pressão nos serviços"

- "Educação. 300 mil alunos perderam quase um mês de aulas"

- "Cinema. 'Rei leão' de regresso ao grande ecrã"

- "Futebol. Proença segura 75% dos votos na corrida à Federação"

- "Benfica. Nevoeiro ameaça acerto de calendário"

No Diário de Notícias:

- "Números da PSP desmentem que TVDE sejam inseguros para as mulheres"

- "Morte no Faial. MP vê crime racista, Relação não"

- "Madeira. 'Estabilidade' nas mãos de Marcelo que recebe partidos em Janeiro para 'novo ciclo'"

- "Mão-de-obra. Programa de formação de mil migrantes para o turismo pode ser alargado se procura justificar"

- "'Mufasa'. O filme de família para esta quadra"

- "Lisboa. 'Situação complicada'. Greve pode impedir recolha de lixo entre Natal e Ano Novo"

- "Conselho Europeu. Costa estreia-se nas reuniões dos 27 com desafios e novas regras"

No Negócios:

- "Novo Banco fecha torneira a crédito jovem com garantia"

- "Ser bancário já não atrai como antes"

- "Contrato-promessa não serve para ter isenção de mais-valias"

- "Fundos imobiliários menos protegidos de choques do que ações ou dívida"

- "Infraestruturas. Governo afasta custos diretos com novo aeroporto"

- "Entrevista. Adolfo Mesquita Nunes, sócio da Pérez-Llorca: 'Digitalização do Estado não pode ser a digitalização da burocracia'"

- "União Europeia. Qualificações desajustadas: Portugal piora numa década"

No Jornal Económico:

- "Três bancos têm 58% da garantia do Estado para habitação"

- "António Costa estreia-se com cimeira para acelerar integração dos Balcãs"

- "Erik de Haas, partner do Sales Improvement Group e advisor da Bridgewhat: 'Como o Ronaldo, temos de treinar os nossos profissionais e não parar depois de um ou dois treinos'"

- "Carla Rebelo é a mais poderosa dos Serviços no ranking da Forbes Portugal. Gestora é diretora mundial de recrutamento permanente da Adecco"

- "Pinto Luz contradiz Finanças e garante aeroporto sem custos para os contribuintes"

- "Faturação dos CTT deve subir mais de 100 milhões com integração da Cacesa"

- "Super-agência para combater alterações climáticas tem mais de cinco mil milhões"

- "Reserva Federal volta cortar taxas de juro, apesar da subida da inflação"

- "Nissan e Honda aproximam-se para criar terceiro maior construtor automóvel"

No A Bola:

- "Velhos hábitos"

- Leões sofrem mas apuram-se para os quartos de final. Quenda começa à esquerda e acaba a assistir à direita, Harder entra para marcar e Gyokeres volta a devolver"

- "Benfica. 'Só dependemos de nós para sermos campeões' [Bruno Laje]"

- "FC Porto. Eu 'show' Nico. Melhor espanhol vive melhor época da carreira"

- "Benfica. Onze de gala de volta na Choupana"

- "Real Madrid conquista 32.º título internacional"

No Record:

- "Força viking. Sporting 2 Santa Claro 1"

- "Leão desinspirado precisou de horas extra"

- "Harder saltou do banco e desfez o nulo"

- "Pressão nos rivais"

- "Dragão pode ser líder à condição pela primeira vez desde a 2.ª jornada"

- "Nacional -- Benfica. Joga-se hoje ou ... amanhã. 15:00 de sexta-feira reservadas caso volte a haver nevoeiro"

- "Proença levado em ombros pelos clubes"

- "Anunciou candidatura à FPF e mereceu aplausos de quase todos"

E no O Jogo:

- "Gyokeres já aceita prendas"

- "Uma oferta de Frederico Venâncio permitiu ao sueco segurar leões na Taça"

- "FC Porto. Moreira vai exigir exorcismo"

- "Visitas a casa dos cónegos entre as mais perigosas para os dragões na última década"

- "Nacional-Benfica. ´Dependemos apenas de nós' [Bruno Lage]"

- "'Tenho experiência e competências'. Pedro Proença oficializou candidatura à presidência da federação Portuguesa de futebol"