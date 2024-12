Queda do governo na Madeira faz eco na imprensa nacional

Bom dia. Pelo menos 4 dos 6 jornais nacionais generalistas e especializados (economia) trazem na primeira página a queda do Governo Regional após moção de censura votada ontem no parlamento. Também Cristiano Ronaldo, o jogo em atraso na Choupana e o novo aeroporto de Lisboa estão em destaque nas primeiras páginas...

No Correio da Manhã:

- "Custos do aeroporto disparam para 9 mil milhões"

- "Marco Paulo tinha pacto secreto com amigo do bombeiro"

- "Arguido. Medina suspeito do crime de prevaricação"

- "'Partiu um anjo' diz a mãe. Morreu Luana, vítima de erro médico"

- "Em Amarante. 'Pirinhos' executado ao estilo da máfia"

- "Sporting Sta. Clara. João Pereira em novo exame com Carrasco".

- "Benfica. Di María provoca leões"

No Público:

- "Mais de 100 militares pagaram para sair da Força Aérea este ano"

- "Série O mundo a mudar. Chega ao fim o ano mais quente das nossas vidas"

- "ADSE. Beneficiários pagarão até 500 euros por cirurgia"

- "Barómetro da FFMS. Portugueses aceitam melhor imigrantes ocidentais"

- "Madeira. Governo caiu com a aprovação da moção de censura"

- "Maurizio Cattelan e Filipa César. No próximo ano, a Fundação Serralves quer abrir janelas para o mundo"

- "Novo mapa. Parlamento aprova desagregação de 123 freguesias. Surgem 274 novas"

No Jornal de Notícias:

- "Fraude com criptomoedas lesou centenas de pessoas"

- "Há 200 pedidos por dia para filmar com drones"

- "Albuquerque sob pressão no PSD depois de censura ao Governo"

- "Gaia. Concelho volta a ter 24 freguesias autónomas"

- "Exposição. Banana milionária vai para Serralves"

- "F. C. Porto. Villas-Boas furioso atira-se a jogador do Estrela"

- "'Agora já não nos podem despedir'. Amanhã é o último dia de trabalho para as operárias da Coindu"

- "Porto. Cantinas escolares abertas para todos nas férias de Natal"

No Diário de Notícias:

- "ADSE alerta para 'retirada seletiva' de cuidados de saúde nos acordos com privados"

- "Só duas pessoas estiveram em todos os 217 jogos de Ronaldo pela Seleção"

- "Cyntia de Paula é vice-presidente da Casa do Brasil, que representa a maior comunidade estrangeira. São 700 mil, bem integrados no geral, mas também discriminados"

- "Barómetro da FFMS. 68% dos portugueses veem imigrantes como fundamentais, mas consideram lei 'demasiado permissiva'"

- "Madeira. Queda do Governo Regional abre caminho para novo ciclo político"

- "Santa Casa. Novo provedor muda código de conduta para prevenir conflitos de interesse"

- "Óbito. Marisa Paredes, musa de Almodóvar, morreu aos 78 anos"

- "Lítio. Emanuel Proença, líder da Savannah Resources: 'Processo de expropriação começa nos próximos dias'"

- "França. Bayrou entre a aliança tensa com Macron e as críticas dos deputados"

- "Justiça. 30 casos sobre a 'Liberdade de Imprensa em Portugal e na Europa' em livro"

- "Centenário. Alexandre O'Neill, o poeta antiépico que disfarçava a ternura"

- "Federação Portuguesa de Futebol. Toni, Domingos e Daniel Carriço na lista de Proença"

No Negócios:

- "Novo aeroporto com custo estimado até 10 mil milhões"

- "Indústria diz que duplicar taxas de embalagens é ilegal"

- "Vigilantes da Câmara de Lisboa sem subsídio de Natal"

- "Portugal é o que mais converge no pós-covid"

- "Reserva federal dos EUA faz nova descida de juros"

- "Sustentabilidade 20/30. Luísa Ribeiro Lopes, presidente da .PT. 'Usar telemóvel pode ter impacto tão grande como viajar de carro'"

No Jornal Económico:

- "Exportações farmacêuticas passam os três mil milhões"

- "Moção de censura faz cair governo de Miguel Albuquerque"

- "Novo aeroporto. Governo admite impacto para os contribuintes"

- "Lisboa e Faro concentram perto de duas mil casas acima dos três milhões"

- "Portugal já comprou mais de mil milhões em aviões à Embraer"

- "Fed inicia última reunião da era Biden de olho em novo corte de juros"

- "Manuela Vaz Soares [managing director da Accenture] é a segunda mais poderosa no ranking dos Serviços da Forbes Portugal"

- "Imigrantes são ameaça mas também são fundamentais para a economia"

- "Contratos de cartões de crédito disparam mais de 20% na época natalícia"

No Record:

- "'Saiam daqui, esta não é a p*** da vossa casa'"

- "Relatórios de delegado e árbitro mostram palavras exaltadas de Villas-Boas"

- "Sporting -- Santa Clara. Gyokeres revela ambição. 'Quero as melhores equipas da Europa'"

- "Benfica. Di Maria aquece dérbi"

- "'O Sporting esteve muito afinado mas agora é diferente' Dispara [Di María]"

No O Jogo:

- "Ouro da casa a render. Fábio Vieira conta mais minutos e os mesmos golos e assistências de toda a última época no Arsenal. Já não era titular em quatro jogos consecutivos desde 2022, ainda no FC Porto"

- "Relatórios sobre o túnel são claros: imagens de CCTV não mostram 'nenhum facto grave'"

- "Golo de Borges foi pago em suor. Extremo trabalhou com treinador pessoal, nutricionista e psicólogo para melhorar"

- "Sporting - Santa Clara. Leão tenta domesticar o ciclone. Açorianos impuseram derrota na estreia de João Pereira e são obstáculo na Taça"

- "Kovacevic tem nova oportunidade na baliza"

- "UEFA pune pirotecnia e proíbe adeptos em Leipzig"

- "Benfica. Ronda de renovações chega a Bah. Lateral-direito prolongou vínculo com as águias por mais dois anos"

- "Nevoeiro volta a ameaçar partida na Choupana"

- "V. Guimarães. Nélson Oliveira também é baixa. Junta-se a Chucho Ramírez, Borevkovic, Händel e Bruno Gaspar"

- "Internacional. Artur Jorge 'aceitaria' três grandes. Condecorado pelo Presidente da República, treinador do Botafogo admite regresso"

E no A Bola:

- "Sporting - Santa Clara. A primeira final. João Pereira estreia-se num 'tudo ou nada'/ 'Fantasma' Santa Clara volta a Alvalade depois de ter quebrado longa invencibilidade/ Adjunto Tiago Teixeira garante 'tranquilidade igual à do primeiro dia'/ Vasco Matos não se ilude com a recente vitória frente aos leões"

- "Benfica. Nova ameaça de nevoeiro na Choupana"

- "FC Porto. 'Ide para vossa casa!' André Villas-Boas exaltou-se no túnel do dragão após o jogo com o Estrela"

- The Best FIFA. Vinícius Jr. e Aitana os melhores, Rúben Dias no onze ideal"

- "Liga dos Campeões. Pirotecnia impede Sporting de ter adeptos em Leipzig"