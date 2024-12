Nacional empata em Guimarães

O Nacional empatou com o Vitória de Guimarães por 2-2, em jogo da 15.ª jornada da I Liga. A equipa alvinegra até entrou bem partida e colocou-se em vantagem no marcador logo aos 9 minutos por intermédio de Isaac Tomich após passe de Dudu. Contudo, ainda na primeira parte, Tiago Silva, aos 24 minutos, estabeleceu a igualdade na transformação de uma grande penalidade. Aos 49 minutos, Nuno Santos marcou o segundo golo dos vimaranenses. Aos 90+1, João Aurélio marcou o golo do empate dos alvinegros.

Com este empate o Nacional é 13º classificado com 13 pontos. O Vitória é sexto com 23. Na próxima jornada o Nacional joga, novamente fora de casa, com o Rio Ave, encontro agendado para 29 de Dezembro.