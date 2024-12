Já conhece o conceito ‘Kiss & Ride’?

Alguns condutores têm utilizado os corredores ‘Kiss & Ride’ de forma abusiva, estacionando por algum tempo naquele local, o que é proibido.

A situação já motivou queixas, tendo as pessoas pedido mais fiscalização. Mas o que é o ‘Kiss & Ride’?

O conceito, que já se praticava noutros países, foi implementado na Madeira em 2015, na Rua Pedro José de Ornelas, junto ao Colégio de Santa. Como o próprio nome indica (beija e arranca), trata-se de corredores de paragem de curta duração, colocados essencialmente em áreas de grande fluxo automóvel para entrada e saída de passageiros.

A implementação de corredores ‘Kiss & Ride’ leva à supressão do estacionamento em paralelo na faixa de rodagem, o que evita o atravessamento de pessoas e essencialmente de alunos entre veículos e aumenta, ainda, a segurança dos utilizadores das passadeiras junto às entradas das escolas.

Os condutores que manifestarem um comportamento mais moroso (parar o carro, sair, abrir a bagageira) serão advertidos.

Fora do horário indicado, este lugar é utilizado como estacionamento público.

Além de vários estabelecimentos de ensino, foram também implementados estes lugares para entrada e saída rápida de passageiros na Rua Marquês do Funchal, junto à Câmara Municipal do Funchal (CMF); Avenida Zarco - Norte, junto ao edifício dos CTT; Rua das Hortas, junto ao Centro de Saúde do Bom Jesus; e na Avenida Arriaga, junto à Loja do Cidadão.

Como funciona?

Para garantir a segurança dos alunos, os condutores que utilizem o sistema ‘Kiss & Ride’ devem respeitar as seguintes orientações:

• Não estacionar nem parar mais do que um minuto; Manter o motor do veículo ligado; Não efectuar marcha atrás;

• Não ultrapassar os veículos nem parar na via de trânsito ou em cima da passadeira;

• Antes de sair de casa, certificar-se que o aluno está pronto para sair do carro com a mochila assim que chegar à escola;

• Quando entrar na via ‘Kiss & Ride’ dirija-se até ao ponto mais próximo da zona de paragem para o melhor usufruto deste modelo;

• Permanecer sempre dentro do veículo. Um supervisor e/ou colaborador da escola auxiliará o aluno a entrar no estabelecimento;

• Assim que o aluno sair do veículo, dirija-se para o fim do ‘Kiss & Ride’ e esteja atento ao trânsito.